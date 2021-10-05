Столицу Кузбасса посетила комиссия Международной федерации волейбола, которая проверила ход подготовки Кемерова к проведению этапа чемпионата мира 2022 года.

Её участники посетили гостиницы, где предполагается размещать спортсменов и болельщиков, а также объекты, задействованные непосредственно в проведении соревнований. Не все из них уже готовы. До конца года в столице региона должен появиться дата-центр, который позволит передавать видеотрансляцию электризующего чемпионата, как называют его организаторы, по всему миру.

Основными площадками должны стать три объекта — Кузбасс-Арена, которую планируют сдать в первом квартале следующего года, ее соединят теплым переходом с Ледовым дворцом, а культурная программа сосредоточится на Московской площади.