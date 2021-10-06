В регионе появился первый вертолёт санитарной авиации. Оборудование, установленное на борту, позволяет прямо в пути осуществлять мониторинг основных функций организма, оказывать необходимую помощь, в том числе проводить реанимацию. Одновременно на борту можно перевозить 8 пациентов: двух лежачих и шестерых — сидя. Вертолетными площадки оборудованы 19 больниц региона, в том числе в учреждениях Мариинска, Киселевска и Осинников.

Первый вылет вертолет санавиации совершил в Тисуль — эвакуировали пациентку с тяжелой формой COVID-19. Женщина доставлена в Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского. По словам медиков, эвакуация прошла успешно, состояние пациентки во время перелета было стабильным. Потребовалось всего 50 минут, тогда как на машине нужно было ехать около трех часов. Также срочная медицинская помощь понадобилась двоим жителям Мариинска.

Вертолет, специально оборудованный для эвакуации из отдаленных территорий тяжелобольных пациентов или пострадавших в ДТП, поступил в регион по нацпроекту «Здравоохранение».