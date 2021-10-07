4000 саженцев сосен высаживает разрез «Березовский» в Новокузнецком районе

В рамках третьей всероссийской акции «Сохраним лес» хвойными деревьями засаживается 20 га рядом с поселком Рассвет в Новокузнецком районе.

В акции приняли участие молодые специалисты разреза «Березовский» вместе с местными жителями, представителями администрации, прокуратуры, сотрудниками лесхоза Новокузнецкого района.

Разрез «Березовский» постоянно принимает участие в экологических акциях и регулярно проводит собственные природоохранные мероприятия, ежегодно высаживая десятки тысяч деревьев. В октябре вдоль дороги Новокузнецк-Костенково появятся 4 000 молодых саженцев сосен, берез и рябин для создания ветрозащитной полосы.