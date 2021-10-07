Накануне Владимир Путин провел совещания по вопросам развития энергетики. В режиме ВКС в нем принял участие Сергей Цивилев. Он отметил: прогноз на ближайшие годы показывает, что уголь будет востребован и в европейском, и в восточном направлениях. Это значит шахтеры и их семьи могут быть уверены в стабильной работе.

В то же время ведётся работа по диверсификации экономики. Программа социально-экономического развития региона позволит создать 13 000 рабочих мест в неугольных отраслях. Кроме того, новые вакансии будут открываться и благодаря соглашениям, подписанным на Петербургском международном экономическом форуме. Различные компания готовы вложить в развитие области более 300 млрд рублей.