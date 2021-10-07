Чем ниже температура воздуха, тем опаснее становится на дорогах. Сибирская погода напоминает: пора менять летнюю резину на зимнюю, чтобы вождение было безопасным. В погодных условиях на ближайшие две недели и тонкостях шиномонтажа разбиралась Елизавета Матико.

Резина летняя или зимняя? С шипами или липучками? Мне как человеку, что называется, «не за рулём» многие понятия шиномонтажа мало знакомы. Специалисты же уверяют, «процедура» по переобувке машины — дело 30-40 минут. Главное — соблюсти все условия. Спустить давление в шинах, отделить резину от диска, затем вновь собрать, но уже с зимним комплектом и отбалансировать на специальном аппарате.

Когда все крепления проверены — можно выезжать на дорогу. Процесс шиномонтажа не сложен, поэтому зачастую автолюбители самостоятельно готовят машины к зимнему сезону. Но и в этом есть свои тонкости.

По сообщениям синоптиков, ближайшие две недели станут холодными для Кузбасса. Регион находится в зоне действия циклона, а значит резких перепадов температур не избежать. На дорогах уже возможны гололёдные явления.

Перед наступлением холодов важно подготовить не только резину. Сотрудники ГИБДД рекомендуют уже сейчас залить в бачок стеклоомывателя незамерзающую жидкость, а в багажник положить тёплые вещи и внешние аккумуляторы для зарядки телефона. В таких условиях встречать зиму не страшно. Главное — переобуться. Специалисты, с которыми мы сегодня поговорили, советуют с этим делом не тянуть.

Автор: Елизавета Матико