Какие перспективы развития промышленных регионов? Достаточно ли внимания уделяется культуре, здравоохранению и социальной среде? Эти и другие вопросы сегодня обсуждают на марафоне «Компас женского лидерства#МягкаяСила» в рамках Евразийского женского форума. В нем принимает участие и кузбасская делегация. Проходит мероприятие в смешанном формате — онлайн и офлайн.

Стартовал марафон в полдень на Камчатке, а завершится в Калининграде — в 19:00 по московскому времени. Актуальные для конкретных территорий темы обсуждают в региональных и столичной студиях.