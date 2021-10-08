Завершился открытый чемпионат по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису «Сибирская звезда». На протяжение дня мастера воплощали свои самые креативные идеи. За процессом работы наблюдала Анастасия Подоляко.

Валерия Коралевская сегодня оправдала свою фамилию: она в образе королевы осени. Её внешний вид — дело рук мастера Дарьи Яшутиной. Костюм и макияж продуманы до мелочей, аксессуары выполнены вручную, но в центре внимания — причёска.

А эти парикмахеры только начали делать свадебную причёску… Около получаса — и модели готовы. Но не под венец, а к выходу на подиум. Со стороны за процессом наблюдать легко. Кажется, будто расчёска и флакон лака — продолжение руки мастера. Но члены жюри обращают внимание на, казалось бы, малейшие детали. В числе экспертов — чемпионы мира по парикмахерскому искусству.

Победители и призёры получат возможность совершенствоваться на чемпионатах разных уровней. Удобно… «Модель», на которой парикмахеры оттачивают навыки, легко поместится в любую дорожную сумку.

Автор: Анастасия Подоляко