Малоимущие кузбассовцы могут получить деньги на развитие своего дела, подсобного хозяйства или на профессиональное образование. Подробнее в материале Анастасии Подоляко.

Вдоль рядов с машинками Татьяна проходит мечтательно. Планирует: в недалёком будущем все эти рабочие места будут заняты сотрудниками. А пока большую часть заказов выполняет самостоятельно.

Собственную мастерскую Татьяна открыла около 1,5 месяцев назад. От государства получила 250 тысяч: средства пошли на покупку оборудования, оплату рекламы и первой аренды.

Подобную государственную помощь могут получить малоимущие семьи и одинокопроживающие. Сумма, которую выделяют в рамках соцконтракта, зависит от направления. Например, на открытие своего дела — до 250 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства — почти в 2 раза меньше. Тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию — а это может быть пожар или смерть члена семьи – около 70 тысяч рублей.

Только в Кемерове с начала года выплаты получили 309 человек. Сегодня кузбассовцы практически каждый день обращаются за оформлением социального контракта. Срок рассмотрения заявки — не более 30 дней. Подробную информацию можно получить в органах социальной защиты населения по месту жительства, а также на сайте профильного министерства.

Автор: Анастасия Подоляко