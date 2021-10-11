Вот и на этот раз на командном первенстве Сибирского федерального округа они задавали тон борьбе. За ходом борьбы наблюдали тренеры и наши корреспонденты.

С первого дня на турнире хозяева доказывали свое превосходство. Уже после первой смены девчонки, представлявшие Ленинск-Кузнецкий, Кемерово и Юргу ушли в отрыв, чем порадовали своих наставников и арбитров.

Именно с таких турниров начинали свой путь в большой спорт наши олимпийцы — Мария Филатова, Настя Ильянкова и парни. Поэтому сегодняшнее поколение мальчишек не сдает позиций. Они также были на турнире первыми и завоевали путевки на всероссийские командные соревнования, которые пройдут в Пензе. Тренерский штаб отметил стабильность сибирской гимнастики и хороший уровень подготовки резерва.

На турнире не раз обращали внимание на предстоящий послеолимпийский чемпионат мира, на котором в команде еще будет и наш Никита Игнатьев. Так что, преемственность сохраняется и развивается.

Автор: Виктор Сохарев