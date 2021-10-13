В Москве состоялся ежегодный международный горно-геологический форум «Minex», на базе которого проходил конкурс проектов цифровой трансформации предприятий горно-металлургической отрасли. Компания АО «Стройсервис» стала единственной из угольного сектора страны, вошедшей в финальный шорт-лист.

Участие в конкурсе приняли более 30 компаний со всей России и стран СНГ, которые успешно разрабатывают и внедряют инновационные системы автоматизации, цифровизации и технологии «Индустрия 4.0» для горно-металлургической отрасли.

  • Проект цифрового двойника разреза «Барзасское товарищество» компании АО «Стройсервис» стал единственным финалистом от угольной отрасли на международном конкурсе.
  • Проект цифрового двойника разреза «Барзасское товарищество» компании АО «Стройсервис» стал единственным финалистом от угольной отрасли на международном конкурсе.
  • Проект цифрового двойника разреза «Барзасское товарищество» компании АО «Стройсервис» стал единственным финалистом от угольной отрасли на международном конкурсе.

Кейс АО «Стройсервис» базировался на внедрении цифрового двойника на разрезе «Барзасское товарищество». Геоинформационный комплекс работает на базе программного комплекса K-mine. Его задачи — комплексная автоматизация процессов управления и инженерного сопровождения горных работ открытым способом.

3D-модель разреза «Барзасское товарищество» высшей степени детализации дает возможность в режиме онлайн максимально точно планировать и проводить процесс добычи угля. На цифровом двойнике отображены тектонические изменения разной формы и степени сложности, геометрическое строение угольных пластов (невыдержанная мощность, крутое залегание и т.д.).

Конкурсная комиссия высоко оценила цифровой кейс АО «Стройсервис», отметила его практическую пользу и будущую перспективу широкого применения. Геоинформационный комплекс позволит точно оценивать запасы угля, планировать и проектировать горные работы, а также обеспечит возможность максимально эффективно и безопасно разрабатывать месторождения с помощью современной техники.