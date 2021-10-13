Проект цифрового двойника разреза «Барзасское товарищество» компании АО «Стройсервис» стал единственным финалистом от угольной отрасли на международном конкурсе.

В Москве состоялся ежегодный международный горно-геологический форум «Minex», на базе которого проходил конкурс проектов цифровой трансформации предприятий горно-металлургической отрасли. Компания АО «Стройсервис» стала единственной из угольного сектора страны, вошедшей в финальный шорт-лист.

Участие в конкурсе приняли более 30 компаний со всей России и стран СНГ, которые успешно разрабатывают и внедряют инновационные системы автоматизации, цифровизации и технологии «Индустрия 4.0» для горно-металлургической отрасли.







Кейс АО «Стройсервис» базировался на внедрении цифрового двойника на разрезе «Барзасское товарищество». Геоинформационный комплекс работает на базе программного комплекса K-mine. Его задачи — комплексная автоматизация процессов управления и инженерного сопровождения горных работ открытым способом.

3D-модель разреза «Барзасское товарищество» высшей степени детализации дает возможность в режиме онлайн максимально точно планировать и проводить процесс добычи угля. На цифровом двойнике отображены тектонические изменения разной формы и степени сложности, геометрическое строение угольных пластов (невыдержанная мощность, крутое залегание и т.д.).

Конкурсная комиссия высоко оценила цифровой кейс АО «Стройсервис», отметила его практическую пользу и будущую перспективу широкого применения. Геоинформационный комплекс позволит точно оценивать запасы угля, планировать и проектировать горные работы, а также обеспечит возможность максимально эффективно и безопасно разрабатывать месторождения с помощью современной техники.