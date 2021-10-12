Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Максим Корольков посетил ряд крупных предприятий и объектов южной столицы. В фокусе внимания инспекции — модернизация производства во благо экологии.

Напомним, по программе социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года на реализацию нацпроекта «Экология» из федерального бюджета будет направлено более 6,5 млрд рублей. По итогам этого года регион получит более 2 млрд рублей. На эти средства обновят городской транспорт, трамвайные пути и проведут газификацию.

«Крупнейшие предприятия Новокузнецка прилагают большие усилия, выполняя федеральный проект «Чистый воздух». До 2024 года мы задействуем более 12,5 миллиардов рублей на повышение экологичности производства и снизим выбросы не менее чем на 20%. Мы также хотим включить в этот проект Кемерово и разрабатываем комплексный план по снижению в городе вредных выбросов», — отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.