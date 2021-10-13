Он открылся несколько дней назад на бульваре Строителей. В социальных сетях уже десятки жалоб на условия содержания животных. Тревожные обращения пришли и в нашу редакцию. Слово Анастасии Подоляко.

Львиный рёв для жителей Ленинского района теперь вместо будильника. В социальных сетях под этой публикацией десятки комментариев: пользователи просят спасти животных, которые зимой и летом сидят в крошечных клетках.

Зоопарк образовался около 40 лет назад после землетрясения в Армении. Все эти животные уже были рождены в неволе. И как считают сотрудники: к клеткам привыкли. Несмотря на это 100-килограммовые «цари зверей» оказались в таких условиях, что без жалости не взглянешь. Хотя собственник уверяет: это временно. В планах — сделать зоопарк стационарным. То есть оставить амурских тигров и африканских львов в Кемерове навсегда.

И, по словам собственника, администрация сейчас занимается поиском помещения с тёплыми вольерами для новых четвероногих жителей. Однако, в мэрии эту информацию не подтвердили.



Наверное, единственное, что может порадовать в этой истории: все 49 животных прошли ветконтроль. Каждое привито и здорово. Хотя в соцсетях пользователи утверждают: у обоих тигров повреждены лапы. Наша съёмочная группа травм не заметила, но посетителям на будущее: лучше оставлять официальные обращения.

В ближайшее время сотрудникам зоопарка придётся встречать не только посетителей. Сразу несколько ведомств заинтересовались их работой. Проверки планирует организовать прокуратура, департамент по охране объектов животного мира Кузбасса и управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. А значит в этой истории ещё рано ставить точку…

Автор: Анастасия Подоляко