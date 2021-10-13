На этом завершилась трехлетняя экологическая акция по закладке кедрового бора в честь юбилея образования Кузбасса. Всего с 2019 года здесь появилось 900 деревьев. Кедры отправили из Кузбасса во Владивосток большегрузным транспортом 6 октября. 10-летние саженцы высотой более метра выращены в школьном отделении Анжерского питомника Кемеровского лесхоза.

«Буквально через несколько лет кампус получит прекрасный парк с нашими сибирскими деревьями. Надеюсь, что идея связать наши регионы таким необычным способом будет способствовать долгому и плодотворному сотрудничеству», — отметил Сергей Цивилев.