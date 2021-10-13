С мая прошлого года в учреждении началась модернизация по региональной программе «Моя новая школа». В трехэтажном здании 30 учебных кабинетов, спортивный и актовый залы, библиотека, столовая и музей. Все они уже обновлены. Сейчас оснащают новым оборудованием.

Полностью укомплектован медицинский кабинет. Идут работы по сборке школьной мебели, в учебных классах устанавливают интерактивные доски. В скором времени будет оборудована фото- и видеостудия, класс робототехники, сенсорная комната для отдыха детей и другие кабинеты.

Напомним, это не первое обновлённое образовательное учреждение Прокопьевска. В 2020 году по этой же программе отремонтировали школу №45.