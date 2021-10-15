Одним из пунктов инспекции проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» стал завод РУСАЛА. Представители компании подробно рассказали и показали в деле все важнейшие новшества, выполненные в рамках нацпрограммы, и даже больше.

Едва заметный дымок над трубой. Это новая система газоочистки алюминиевого завода – в действии. Разработка – собственная. За нее РУСАЛ удостоен национальной экологической премии имени Вернадского. Экологическая модернизация производства – важная часть стратегии компании РУСАЛ.

К проекту «Чистый воздух» алюминщики подключились в 2018 году. В рамках программы по снижению выбросов модернизирована треть электролизеров и построены 2 современные газоочистные установки «сухого» типа. На это потрачено более 2 млрд рублей.

Программа рассчитана до 2025 года. К этому моменту, по подсчетам специалистов, выбросы предприятием диоксида серы уменьшатся практически вдвое, фторидов – в 10 раз, а выбросы бензапирена на новом участке электролизеров будут ликвидированы полностью.