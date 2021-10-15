В воскресенье, 17 октября, страна впервые будет отмечать День отца, который введен Указом Президента России Владимира Путина. В честь нового праздника в Кузбассе пройдут спортивные, культурные и творческие акции.



Так, 15 октября начнется отборочный этап областного семейного турнира по шахматам на Кубок Совета отцов. А в финале, который состоится 31 октября в Кемерове, за звание лучшей семейной команды поборются представители 20 территорий региона.



В кемеровском Центре социальной помощи семье и детям по инициативе и при поддержке Регионального совета отцов продуктовые наборы раздали 80 многодетным отцам (вдовцам и самостоятельно воспитывающим детей). Тем, кто пришел лично, вручили подарочное издание книги «Удивительные факты, достижения и рекорды Кузбасса», вышедшей к 300-летию региона.



17 октября пройдут основные праздничные мероприятия. В Кемерове при поддержке председателя Регионального совета отцов Григория Забавина в Театре для детей и молодежи состоится специальный показ спектакля «Папа». Вместе со своими детьми в театр приглашены работники здравоохранения, образования и сотрудники полиции.



Государственная библиотека Кузбасса для детей и молодежи в воскресенье организует акцию «С папой в библиотеку!». На улице Весенняя, 21 для читателей в течение дня будут работать спортивные, интеллектуальные, игровые и творческие тематические площадки. Так, в 11:00 состоится игровая программа «Пусть всегда будет папа!», где прозвучат поздравительные номера для пап.

В рамках проекта «Живое чтение» участники акции почитают книжки настоящему пауку-птицееду, примут участие в мастер-классе, где своими руками изготовят веселых пауков из цветной бумаги, а затем посмотрят отрывок из тематического мультфильма. В 12:00 пройдут творческие мастер-классы «Подарок для папы». С 12:00 до 14:00 в премьер-зале состоятся турниры по настольному теннису и по настольным играм. На абонементе подросткового и молодежного чтения откроется выставка современной художественной литературы «Папа может всё, что угодно». Любой желающий сможет получить в подарок рекомендательный список литературы, которую можно почитать в кругу семьи.



Для читателей библиотеки на проспекте Ленина, 71 в 11:00 пройдет мастер-класс «Чебурашка», на котором участники своими руками сделают брелок из фетра. С 13:00 пройдут веселые старты «С папой веселее». Участники посоревнуются в скорости, ловкости и умении работать в команде. В течение дня будет работать выставка литературы для молодых пап по общению с детьми.

