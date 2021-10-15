В Кемерове завершился IX Сибирский библиотечный форум

Губернатор Сергей Цивилев выступил на закрытии IX Сибирского форума, который проходил с 11 по 15 октября в Государственной научной библиотеке Кузбасса им. В.Д. Федорова. Участие в онлайн и офлайн-сессиях форума приняли более 600 специалистов из 47 регионов России, Японии, Сербии, Узбекистана и Казахстана.



«Для нас очень важно, что этот форум прошел в Кузбассе в юбилейный для региона год. Здесь трудилось столько историков, им удалось собрать массу интереснейших материалов. В эту работу включились и представители других регионов. Я благодарю всех, кто принял участие в форуме. Важно, что накопленные исторические знания и опыт позволят уже новым поколениям успешно преодолевать все возникающие перед ними вызовы», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на церемонии закрытия форума.



Мероприятие посвящено краеведческой работе современных библиотек. В социальных сетях, на YouTube-канале библиотеки проводились прямые трансляции события, набравшие за три дня более 6 тысяч просмотров.



На протяжении всей истории форума его частью были выставки книг, издаваемых в Кузбассе. Традиция сохраняется: выставка кузбасской книги представила весь краеведческий книжный ассортимент и периодику, издаваемую библиотеками вузов, Союзом писателей Кузбасса, издательствами и типографиями региона.



Программа форума включала также ярмарку творческих идей Кемеровского государственного института культуры, слет именных библиотек, дискуссии о библиотеке будущего, презентации цифровых ресурсов, отражающих тренды содействия библиотек развитию культурного туризма, и новых библиотечных услуг, возникших из региональных конкурсов «Мультимедиа вокруг нас» и библиотечного мастерства «Свой взгляд».













