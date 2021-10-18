ЦУР и департамент информационной политики региона представили статистику обращений кузбассовцев в соцсети губернатора Сергея Цивилева и другие информационные платформы в сентябре.

«Обращения людей показывают самые актуальные вопросы. Формат соцсетей позволяет отреагировать на них максимально оперативно. Важно, что жители видят результаты такой работы непосредственно на местах. Качество решения проблем держу на личном контроле», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В социальные сети губернатора Сергея Цивилева в сентябре поступило 2002 обращения, что на 7,5 % больше, чем в августе (1862). Центр управления регионом (ЦУР) Кузбасса зафиксировал и обработал 7913 обращений (в прошлом месяце – 11 638). Жителей в основном интересовали выплаты на детей, вопросы ЖКХ и благоустройства.

Большинство поступивших к губернатору обращений было связано с ЖКХ (проблемы с водоснабжением и вывоз мусора) – 485 (24,5 %), выплатами на детей (задержка и отказы в назначении) – 423 (21,3 %) и благоустройством – 180 (9,1 %) (просьбы установить или отремонтировать детские площадки, жалобы на отсутствие освещения). В прошлом месяце третью позицию занимало здравоохранение. Лидерами по количеству сообщений стали Кемеровский муниципальный округ, Анжеро-Судженск и Кемерово. Также большое количество обращений поступило из Топкинского, Беловского и Яйского муниципальных округов, городов Белово, Тайга и Прокопьевск.

В сентябре в ЦУР через систему «Инцидент-менеджмент» пришло 5504 обращения (в августе – 5514). Здесь также вопросы ЖКХ стоят на 1-ом месте (1692), на 2-ом месте – состояние дорог (663), благоустройство занимает 3-е место (542).

Через платформу обратной связи (ПОС) на портале «Госуслуги. Решаем вместе» зафиксировано 2409 обращений, что на 60 % меньше августа (6124). Снижение связано со значительным уменьшением обращений по вакцинации и по выплатам на детей: системы налажены, вопросы у жителей возникают реже.