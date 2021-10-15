В Кемерове продолжается театральный фестиваль. На протяжение дня в 7 точках города состоялся показ серии перфомансов. Подробнее о новой форме искусства рассказывает Елизавета Матико.

Актёры и зрители первого перфоманса – в касках. Искусство должно быть безопасным. За первой работой начинающего режиссёра Алисы Зелинской следит молодой писатель, участница конкурса текстов «Оперение». В арсенале Елизаветы – уже несколько произведений. На конкурс отправила повесть в жанре фэнтези. Признаётся, дописала её практически перед закрытием приёма заявок.

Таким необычным образом, через миниатюрные театральные постановки, конкурсанты знакомятся с работами друг друга. Перфомансы создаются на основе произведений, которые заявляли на конкурс. Так что здесь проявляют свои творческие навыки не только авторы, но ещё режиссёры и хореографы.

Сценой для второго представления стала аллея около медицинского института. Действие растянулось по тротуару на несколько сотен метров. Актеры то собирались вместе, то разбегались по площадке. Зрители и сами участники трактуют постановку по-разному.

На время театральной сценой стали 7 площадок города. В течение дня создателей, которые сумели объединить в своих произведениях театральное и хореографическое искусство, музыку и словесный жанр, можно было встретить на набережной, около Центра искусств или фонтана возле Драмтеатра. Возможно, среди этих постановок молодые писатели уже узнали свои произведения. Имена тех, чьи тексты оказались лучшими, назовут в ходе фестиваля.

Автор: Елизавета Матико