Сергей Цивилев встретился с активом Совета ветеранов Кузбасса

На встрече обсуждалась необходимость подготовки для ветеранов онлайн-лекций о вакцинации, переписи населения, финансовой грамотности.



«Благодарю вас за активную жизненную позицию и поддержку региона во всех важных начинаниях! Сейчас перед нами стоят две важнейшие задачи: обеспечить безопасное проведение переписи для людей старшего возраста, чтобы они не стали жертвами мошенников, и объяснить пожилым кузбассовцам важность вакцинации. Поручаю подготовить онлайн-лекции о мерах безопасности при проведении переписи, о вакцинации от коронавируса и гриппа, а также по финансовой грамотности», – обратился к ветеранам Сергей Цивилев.



Глава региона подчеркнул, что онлайн-формат лекций повысит охват аудитории и позволит соблюсти ковидные ограничения. Встречи будут организовывать муниципальные советы ветеранов, учреждения соцзащиты и ветеранские объединения на промышленных предприятиях.



О важности вакцинации, особенно для пациентов старше 60 лет, рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник. Он отметил, что именно невакцинированные люди старшего поколения тяжелее всего переносят болезнь, нуждаются в госпитализации и нередко попадают на ИВЛ. Для лечения пациентов с COVID-19 в Кузбассе задействованы все необходимые ресурсы: развернуто 3 607 коек, 2 957 из которых заняты, 360 готовы к открытию, еще 220 находятся в резерве. За первую неделю работы вертолет санавиации доставил из отдаленных территорий в областные больницы 10 пациентов с ковидом. Избежать тяжелых последствий течения болезни позволила бы вакцинация.



Также Алексей Цигельник сообщил, что в Кузбассе действует специальная программа углубленной диспансеризации для людей, перенесших ковид. Чтобы избежать рисков, связанных с последствиями болезни, в больницах региона готовы провести детальное обследование ветеранов, перенесших COVID-19. Совет совместно с региональным Минздравом организуют эту работу.



О том, как безопасно поучаствовать в переписи населения, ветеранам рассказал заместитель председателя правительства Кузбасса Сергей Ващенко. Он напомнил собравшимся, что это 12-я перепись, которая будет проходить в России. Впервые она пройдет в цифровом формате и принять участие в ней можно тремя способами: на дому через портал госуслуг или с помощью переписчика, а также в одном из стационарных переписных пунктов, которые открыты во всех муниципалитетах.



Отдельно Сергей Ващенко обратил внимание ветеранов на то, что у штатных переписчиков обязательно должно быть удостоверение (предъявляется вместе с паспортом) и экипировка – голубой жилет, шарф и специальный планшет. Также сообщили, что переписчикам не нужно предъявлять никакие личные документы (на дом, квартиру, дачу, машину и т.д.), не обязательно называть фамилию и имя. Всего предстоит ответить на 33 вопроса, причем сделать это можно на 10 языках. Впервые жителям России дали право указывать две национальности и два родных языка.







