Это один из сложнейших видов искусства, в котором сочетаются сразу несколько его видов. Музыка, танец, живопись, драматическое и изобразительное искусство объединяются, выстраивая слаженный спектакль, разворачивающийся перед публикой на театральной сцене.

Впервые слово «балет» прозвучало в Италии, хотя сам жанр возник во Франции, а в России этот вид искусства считается гордостью. Знаменитые «Лебединое озеро», «Щелкунчик»… Всему миру известны имена выдающихся представителей русского балета – Майи Плисецкой, Николая Цискаридзе…

Возможно, в скором времени список звёзд пополнит и Милена Рудофиолова, которая в прошлом году покинула стены кемеровского Института культуры и сегодня обучается в магистратуре Московской государственной академии хореографии.

В стенах кемеровского учебного заведения осталось граффити с изображением балерины. Каждый раз, направляясь на занятия, на него обращает внимание Анастасия. В институте она учится второй год. Раньше занималась танцами, но освоить классический вид не так-то просто.

Нагрузка увеличивается, и только спустя пару месяцев Анастасия осваивает пуанты.

В целом специалисты рекомендуют приступать к занятиям балетом с 4-х лет. Именно в этом возрасте закладывается необходимая база.

В этом году Международный день балета празднуется с самым большим размахом за всю свою историю: в течение дня 50 балетных трупп со всего мир предлагают возможность заглянуть за кулисы, приблизиться к звездам первой величины и тем, кто еще находится в начале своего творческого пути.

На сайте Международного дня балета https://worldballetday.com/ – прямые трансляции из разных стран мира. Успевайте насладиться эксклюзивом!

Автор: Кристина Орехова