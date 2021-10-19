Проверить силы и возможности ближайшего резерва призван турнир среди клубов Высшей лиги по хоккею с мячом, который накануне стартовал в Кемерове. Кубок Михайло Волкова разыграют на этой неделе. О старте молодёжной команды «Кузбасса» – далее.

Второй состав кемеровчан, усиленный игроками главной команды, стартовал с победы. Наши парни показали скоростную и комбинационную игру. Много перемещались по полю и своими контратаками часто ставили в тупик соперников из второй команды архангельского «Водника». Именно на комбинационной игре настаивал тренерский штаб.

В первой встрече на острие атак кемеровчан – Артём Репях. Он записал в свой актив хет-трик, и более никто из игроков соперников не смог изменить счёт (3:0). Дублёры «Кузбасса» – в лидирующей группе. Но турнир только начался, и все матчи еще впереди. В этом году кубок оспаривают 8 команд, и соперничество обещает быть ярким.

Автор: Виктор Сохарев