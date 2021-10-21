33 сельских учреждения культуры Кузбасса преобразятся в 2021 году

В домах культуры в поселках Новостройка Кемеровского округа и Рассвет Новокузнецкого района идет капремонт по нацпроекту «Культура», 10 сельских клубов модернизируют по федеральному проекту «Культура малой родины», также обновление идет по программе «Комплексное развитие сельских территорий», госпрограммы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014–2024 годы и при финансовой помощи промышленников региона.



«В Кузбассе по разным программам за последние годы уже обновлено 76 сельских учреждений культуры. В 2022 году впервые за много лет по нацпроекту «Культура» будет построен новый ДК на 50 мест в селе Заречное Беловского городского округа. Работа продолжится и по другим программам. Современные ДК становятся для сельских жителей центром притяжения, общения, активного и интересного досуга. Наша задача – обеспечить людям возможность отдыхать в комфортных и безопасных условиях», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Обновленный ДК поселка Новостройка Кемеровского округа откроется уже в ноябре. После капитального ремонта здесь появились современные многофункциональные площадки для общения молодежи, новая студия звукозаписи, помещение для занятий изобразительным искусством. На прилегающей территории организованы уличная сцена с амфитеатром, зоны отдыха для жителей разных возрастов, парковка. Дом культуры сделали удобным для посещения людей с ограниченными физическими возможностями. В общей сложности в ремонт и переоборудование ДК по нацпроекту «Культура» и программе «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» вложено 88,4 млн рублей.



В ДК поселка Рассвет работы идут полным ходом – уже отремонтирована кровля, выполнены электромонтажные работы, завершается ремонт фасада здания, также будут обновлены сцена и зрительный зал. 26 млн рублей на реализацию проекта также выделено по нацпроекту «Культура». Работы планируют завершить до конца года.



Праздничная презентация обновленного по федеральной программе «Культура малой родины» ДК состоялась в деревне Пор-Искитим Промышленновского округа. В здании постройки 1956 года заменили кровлю, электропроводку, отремонтировали помещения и фасад. Приобрели современное звуковое и световое оборудование, одежду сцены, театральные кресла, артистические костюмы. До конца года по этой программе будут обновлены еще два ДК – в Топкинском и Яшкинском округах. В целом с 2017 года участниками программы стали 65 сельских учреждений культуры, из них 10 – в 2021 году.



В рамках федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в этом году отремонтируют три ДК в Гурьевском округе. Так, в селе Горскино в Доме культуры 1965 года постройки зрительный зал и сцену не эксплуатируют из-за аварийного состояния уже почти 10 лет. При этом ДК является единственным социально-культурным объектом для 1200 жителей отдаленной территории. До конца 2021 года в учреждении проведут капитальный ремонт с перепланировкой. В зрительном зале установят 200 кресел, обновят одежду и механизмы сцены, световое и звуковое оборудование. Прилегающую территорию благоустроят: центральную часть вымостят плиткой, установят скамьи с урнами. Объем финансирования работ составляет 49,7 млн рублей.



Капитальный ремонт в домах культуры в селе Сидорово и поселке Тальжино Новокузнецкого района ведут в рамках договора о социально-экономическом партнерстве с угольщиками.

















