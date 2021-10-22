По программе модернизации первичного звена здравоохранения в Междуреченскую городскую и Таштагольскую районную больницы поступили новые УЗИ-аппараты.

«Сегодня мы вводим в эксплуатацию новое медицинское оборудование. На его приобретение из консолидированного бюджета выделили 14 миллионов рублей. Важно, что современные аппараты УЗИ сделают обследования жителей южной агломерации более точными и доступными», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В Междуреченской горбольнице новый аппарат установлен в консультативно-диагностическом центре. Ультразвуковой сканер экспертного класса будет использоваться для базовых исследований в области общей радиологии, кардиологии, акушерстве, гинекологии, урологии. Стоимость оборудования составляет более 4 млн рублей.

«Система обладает самым большим в своем классе монитором (21,5 дюймов) и сенсорной панелью (10,4 дюйма). Аппарат имеет 4 активных порта, диапазон доступных на датчиках частот – от 2 до 16 МГц – существенно расширяет спектр возможных исследований и делает систему более универсальной» – рассказала заведующая отделением лучевой диагностики Яна Тарасенко.

УЗИ-аппарат, поступивший в Таштагольскую районную больницу, также экспертного класса, стоит около 10 млн рублей. Подобного оборудования до настоящего времени в медорганизации не было. Врачи ультразвуковой диагностики уже прошли обучение и работают на аппарате. В среднем с его помощью смогут проходить исследование от 30 до 35 человек за смену.

Проведение экспертного УЗИ позволяет распознать заболевания на самых ранних стадиях, выявить наиболее точный диагноз при достаточно размытой клинической картине, своевременно назначить верное лечение и контролировать его процесс.

«Оборудование высокого разрешения со множеством дополнительных функций, которые улучшают качество картинки и, следовательно, качество обследования. Аппарат позволяет визуализировать наиболее тонкие детали, изменения структур органов, сосудов и тканей», – рассказала заведующая отделением рентген-кабинета Наталья Калташкина.