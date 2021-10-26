В ходе рабочей поездки в Новокузнецк глава региона прокомментировал строительство социальных объектов и жилья в южной агломерации региона. На сегодняшний день новые квартиры здесь уже получили более 2,7 тыс. человек.

«Важная задача для нас – строительство домов под социальное жилье. Мы заселяем в него многодетные и малообеспеченные семьи, детей-сирот и переселенцев из аварийных домов. Все они должны как можно скорее переехать в новые и комфортные дома. На сегодняшний день в южной агломерации переселено из ветхого жилфонда 2706 человек. До конца 2024 года здесь необходимо расселить еще 6109 жителей», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

Всего в регионе до конца 2024 года по действующей сегодня региональной адресной программе должны быть расселены 1344 дома (485,6 тыс. кв. м). Это позволит более 25,5 тыс. человек переехать из аварийного жилья. Программа действует с 2019 года, уже расселены 5908 человек из 121,88 тыс. кв. м аварийных домов. Вместе с тем правительство Кузбасса по инициативе Сергея Цивилева ускоренно реализует программу. Это позволило получить дополнительное финансирование – в конце 2020 года правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ был одобрен лимит – более 2 млрд рублей. А в соответствии с программой социально-экономического развития Кузбасса уже утверждена заявка области на финансирование этапов 2022–2023 годов сверх лимита. В июле в Кузбасс уже поступил аванс в размере более 2 млрд рублей. Всего в рамках этой программы комфортное жилье досрочно получат более 3 тыс. кузбассовцев, еще 1,8 тыс. переселенцев – дети-сироты.