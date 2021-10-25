В нашу редакцию обратились жильцы кемеровского общежития по адресу: Ногинская, 10а. Они в прямом смысле утопают в мусоре, который никто не убирает. На место выехала Арина Мерлова.

Мусоропровод в этом общежитии не работает уже третью неделю. Некоторые жильцы нашли выход из этой ситуации. Помойка теперь – в подъезде. Рядом с техническим устройством – не только бытовые отходы, но и предметы мебели: кресло, стол, ящики…

Аналогичная картина – на каждом этаже. Ульяна Непогожева с семьёй переехала в это общежитие на прошлой неделе. И сразу – неприятный сюрприз.

Как следствие, развелись тараканы. Грызунов жильцы пока не заметили, но в таких условиях и они с лёгкостью могут появиться. Однако причина, как выяснилось, не только в мусоре.

А в нехватке кадров. Уборщицы в общежитии нет, мусоропроводчика теперь тоже. В управляющей компании пообещали справиться за день.

Однако, таких последствий можно было бы избежать. На выходных социальные сети облетели кадры, на которых мужчина в возрасте опрокидывает мусорку. Буквально на следующее утро мимо проходящая школьница исправила ситуацию: поставила корзину на место. Таким образом, девочка преподала урок взрослым: если каждый будет убирать за собой, то и свалки никакой не образуется. Кстати, мы проверили: урну около дома по адресу Шахтёров, 93Б очистили.

Автор: Арина Мерлова