Студент кемеровского университета написал сценарий спектакля после работы реаниматологом в «красной зоне». Об ощущениях и замысле автора – в сюжете Елизаветы Матико.

Пациенту, о котором идет рассказ, было 37 лет. Подобные истории в последнее время, к сожалению, не редкость. От знакомых или родственников, на остановке или в сети, пожалуй, каждый слышал рассказ о «красной зоне». Однако, что приходится на самом деле переживать, знают только медики. Об этом и пытался рассказать со сцены автор документальной истории Никита Москвин.

Изначально текст он писал для себя и коллег, с которыми разделял нелёгкий труд. Но спустя время решил, что этот рассказ нуждается в большей аудитории. За его спиной – медицинская академия, а впереди – выпускной курс отделения журналистики. Поставив спектакль, окончательно решил: оставаться в медицине больше не может.

За час с небольшим он смог рассказать часть своей жизни длиной в 1,5 месяца. Десяток историй, объединенных в одну. И каждая сводится к трём терминам: давление, сатурация, пульс. Именно эти показатели определяют состояние человека при COVID-19. Бывали и радостные моменты, когда больные приходили в себя и первым делом просили куриный бульон!

Задумка Никиты осуществилась: работу в «красной зоне» глазами врача увидели зрители.

Автор: Елизавета Матико