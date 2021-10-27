Диагностика будет проводиться в терапевтическом стационаре Киселевской городской больницы. Возможности кузбасских медорганизаций расширяются благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения.



«Мы продолжаем переоснащать больницы региона. Благодаря этому обеспечивается доступность и качество первичной медико-санитарной помощи. Особое внимание уделяем приобретению диагностического оборудования, которое позволяет специалистам более точно и быстро ставить диагнозы и своевременно начинать лечение», – рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.



Аппарат последнего поколения гарантирует точность и информативность исследования. Это существенно повышает качество диагностики и позволяет профильным врачам-специалистам своевременно назначить правильное лечение. Мощности УЗИ-аппарата достаточно для обследования до 30 человек за смену. Стоимость нового оборудования – 7 млн рублей.



Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения реализуется в Кузбассе с 2021 года. Она призвана обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной помощи. В 2021—2025 годах в рамках программы из федерального и регионального бюджетов будет вложено почти 12 млрд рублей. В течение 5 лет поступит 1392 единицы медицинского оборудования, в том числе рентгенаппараты, флюорографы и маммографы. Приобретут и установят 193 модульные конструкции, из них 159 ФАПов, 7 кабинетов общих врачебных практик и 27 врачебных амбулаторий. В автопарки медицинских учреждений поступит 225 новых машин. Капитально отремонтируют 156 медицинских организаций, две полностью реконструируют.