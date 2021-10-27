Сергей Цивилев: Новые спортивные объекты популярны у кузбассовцев

За время подготовки к 300-летию образования Кузбасса в регионе построено и реконструировано 320 спортивных объектов. Уже работают ледовый дворец «Кузнецкий лед» и физкультурно-оздоровительные комплексы в Новокузнецке, Белове, Мариинске, Междуреченске, Ленинске-Кузнецком, ледовый дворец в поселке Бачатский Беловского округа, спорткомплекс в Краснобродском и другие. Продолжается ремонт Арены кузнецких металлургов в Новокузнецке и строительство ФОКа в Киселевске.

«Все новые спортивные объекты пользуются большой популярностью у кузбассовцев. Важно, чтобы у каждого жителя региона была возможность заниматься в современных условиях, рядом с домом. Также мы ставим задачу выявлять талантливых ребят, развивать их способности и продвигать в профессиональный спорт. Поэтому в регионе реализуем комплексный подход: от спортплощадки в каждом дворе до спорткомплексов мирового уровня», – подчеркнул губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Так, в физкультурно-оздоровительном комплексе «Новоильинский» в Новокузнецке организованы тренировки для воспитанников спортшколы № 2 по баскетболу, волейболу, боксу и фитнес-аэробике. Здесь обучаются 160 юных спортсменов от 3 до 12 лет. Также секции посещают 25 ребят из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Алые паруса». Кроме того, здесь реализуются социальные программы оздоровления детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья (30 человек) и ветеранов (20 человек). «Новоильинский» соответствует требованиям госпрограммы «Доступная среда» – здание оборудовано пандусами, есть подъемная платформа для колясочников и отдельная парковка.

В новом спорткомплексе «Металлург» в Белове занимаются 636 человек, 180 из них – люди с ограниченными возможностями здоровья, для которых открыто специальное направление занятий адаптивной физкультурой и спортом. В спортзалы устанавливаются пандусы, есть лифты, бассейн оснащен гидравлическим подъемником для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. В раздевалках спортивных залов есть специальные кабины и скамьи для лиц с ОВЗ. Также для них оборудованы 4 номера спортотеля. Всего в ФОК «Металлург» работают 11 секций: спортивная борьба, тайский бокс, плавание, триатлон, рукопашный бой, танцевальный спорт, футбол, баскетбол, волейбол, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (дисциплины пауэрлифтинг, бочча). На территории есть стадион с прорезиненными беговыми дорожками; площадки для уличных тренажеров, воркаута, мини-футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, экстремальных видов спорта; велосипедная дорожка; место для прыжков в длину; два футбольных поля с искусственным покрытием и трибунами на 1000 зрителей.

В мариинском физкультурно-оздоровительном комплексе «Пищевик» за 2 года с момента открытия зарегистрировали 36 000 посещений. Здесь занимаются жители севера Кузбасса – Мариинского, Тисульского, Тяжинского, Чебулинского округов и Мариинска. Объект сдали в сентябре 2019 года, до этого момента стройка несколько лет была «заморожена» и только вмешательство губернатора Сергея Цивилева позволило достроить долгожданный объект. Для занятий здесь есть бассейн на 4 дорожки длиной 25 м, тренажерный и фитнес-залы. ФОК адаптирован для посещения маломобильных групп населения. Работают программы оздоровления трудовых коллективов, ветеранов и детей. Квалификация инструкторов позволяет обучать плаванию малышей от 4 лет. Во время учебного года на базе спорткомплекса проходят уроки физкультуры учеников мариинской школы № 6.