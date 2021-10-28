Кузбасс стал одним из самых читающих регионов России

Подведены итоги всероссийского конкурса «Самый читающий регион» в 2021 году. Кузбасский интерактивный фестиваль «Книжная площадь», проходивший летом в Кемерове, признан одним из лучших проектов страны.

Победителем стала Архангельская область. Кроме Кузбасса, лауреатами стали Калининградская и Мурманская области.

Конкурс «Самый читающий регион» проводился в течение года. В нем участвовали 80 регионов. Каждый из них представил свой самый значимый литературный проект за 2020–2021 годы. Организаторы учитывали при выборе победителя и наиболее важные инициативы региональной власти и учреждений культуры по развитию книжного дела и культуры чтения. Жюри обращало внимание и на то, как регион поддерживает свои литературные традиции. Учитывалась, конечно, и статистика по отрасли.

Литературный марафон «Книжная площадь» прошел в конце июня и был посвящен 300-летию образования Кузбасса. Все местные читатели и творцы имели возможность общаться, соревноваться и просвещаться на этой площадке. Фестиваль объединил читателей всех возрастов, издателей, писателей, художников-иллюстраторов, журналистов, библиотекарей, педагогов и других людей, связанных с книгой и чтением. В программу интерактивного фестиваля вошли книжная ярмарка, презентации книг, поэтический баттл, косплей-конкурс, конкурс литературных идей, литературные экспресс-зарисовки, инклюзивная выставка, мастер-классы, литературные спектакли и театрализованные представления книг.

Важно частью события стали творческие встречи с писателями, актерами, художниками и блогерами. В них принимали участие актриса Яна Поплавская, известные российские писатели, лауреаты литературных премий Денис Драгунский, Ольга Громова, Александра Литвина, Юлия Лавряшина, Николай Пономарев, Наталья Шицкая, Анна Зенькова (Республика Беларусь), Аделия Амраева (Республика Казахстан), книжный блогер Дмитрий Гасин, художники-иллюстраторы Иван Александров и Евгений Антоненков, литературный обозреватель Евгения Шафферт, сибирские писатели Ирина Цхай, Владимир Костин, Валентина Чубковец, Вениамин Колыхалов.