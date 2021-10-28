За 3 года в Кузбассе высажено 64 кв. км лесов

В рамках нацпроекта «Экология» департамент лесного комплекса Кузбасса с 2019 года высадил деревья на площади 6,4 тыс. гектаров. К 2024 году регион полностью обновит лесную спецтехнику.

«Лес – важная часть природы Кузбасса, это наше богатство и наша экология. Каждый год мы увеличиваем объем восстановления лесов. В этом лидируют Ижморский округ, где воссоздано 760 гектаров новых лесов, Тисульский муниципальный округ, где леса появились на площади 370 гектаров, и Беловский – с 266 гектарами лесных посадок. Также к 2024 году благодаря нацпроекту “Экология” Кузбасс полностью обновит всю лесную спецтехнику, 90 % которой к началу 2019 года было изношено», – рассказал Сергей Цивилев.

Объемы лесовосстановления последние 3 года растут. В том числе самый трудоемкий и дорогостоящий его способ – создание искусственных лесов. Их высаживают там, где лес не может восстановиться сам. В 2021 году такие леса появились на площади более 2,9 тыс. га – это в 1,5 раза выше годового плана. По сравнению с прошлым годом, площадь искусственных лесов увеличилась в 1,3 раза (в 2020 году прибавилось 2,3 тыс. га лесов). Всего за 3 года высажено 22,5 млн сеянцев. Лесхозы создают запасы семян лесных культур и выращивают сеянцы в 7 питомниках.

Площади лесов в регионе увеличиваются, в основном, благодаря компенсационному лесовосстановлению. 62 % новых лесов в регионе создали с участием бизнеса, в том числе угледобывающих предприятий, которые полностью профинансировали посадки. Так, в 2021 году более 1,8 тыс. га лесов появились за счет компенсационного лесовосстановления – в 2 раза больше, чем в прошлом году (933 га).

Посадочный материал выращивается в лесных питомниках, площади посевов которых расширяют с учетом роста лесопосадочных площадей. В настоящее время общая площадь 7 лесных питомников – 87 га, в 2021 году сеянцы посадили на 26,8 га. Кроме того, за 3 года сформирован запас семян – более 8 тонн, это в 3 раза превышает плановый показатель. Для защиты лесов от пожаров кузбасские лесхозы оснащают спецтехникой и оборудованием. За 3 года по нацпроекту поступило 200 единиц техники на сумму почти 300 млн рублей. Это, в частности, пожарные автоцистерны, малые лесопожарные комплексы на базе автомобилей УАЗ и ГАЗ, колесные и гусеничные тракторы, специальное оборудование (мотопомпы, ранцевые лесные опрыскиватели), а также техника для работы в лесных питомниках и работ по лесовосстановлению.