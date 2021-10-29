В Кузнецком и Орджоникидзевском районах Новокузнецка в рамках федерального проекта «Чистый воздух» и социальной газификации началось строительство трех участков газовых сетей.

«Программа социальной газификации запущена по инициативе президента Владимира Путина. Для Кузбасса она имеет особое значение, так как переход многих частных домов на газ улучшит экологическую ситуацию в регионе. Мы уже создали главный региональный штаб газификации под руководством моего заместителя по промышленности, транспорту и экологии Андрея Панова, а также штабы во всех газифицированных муниципалитетах, которые будут собирать заявки от жителей. До конца 2024 года более 10 тысяч домов получат возможность бесплатно подвести газ к своим участкам», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

Также глава региона обратил внимание жителей на то, что проект социальной газификации подразумевает догазификацию тех населенных пунктов, куда газовая труба уже подведена, но доступ к этой инфраструктуре по тем или иным причинам имеют не все участки.

В Новокузнецке заключено три муниципальных контракта на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 353,2 млн рублей. В Кузнецком районе проведут 10,3 км газовых сетей, что даст возможность обеспечить этим ресурсом более 440 индивидуальных жилых домов. 15 км сетей в Орджоникидзевском районе позволят подключить более 470 жилых домов. Газопровод высокого давления 1-й категории общей протяженностью 5,1 км необходим для дальнейшего строительства газовой сети среднего и низкого давления в Орджоникидзевском районе. От неё смогут получать газ не только частные дома, но и социальные объекты, а также предприятия.

На сегодняшний день в Кузнецком и Орджоникидзевском районах уже проложено около 7,8 км сетей, завезено 1,2 км труб диаметром 315 мм для межпоселкового газопровода и готовится их укладка.

На заседании федерального штаба по соцгазификации министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов предложил с 2022 года перераспределять средства от финансирования городов-участников проекта «Чистый воздух» на газификацию домов. При этом уже запланированное проектирование и строительство газовых сетей на 2022–2023 годы предложено проводить за счет средств Единого оператора газификации в рамках программы соцгазификации.

Проверить возможность участия в программе соцгазификации можно на портале Единого оператора газификации: connectgas.ru. Подать заявку можно через портал «Госуслуги», МФЦ, в саму газораспределительную организацию или через портал Единого оператора. Чем больше заявок будет подано от населенного пункта, тем быстрее в нем будут построены газовые сети. По мере поступления новых заявок список участников программы будет дополняться.