Доступную среду для инвалидов сегодня обсудили на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса. В заседании участвовали эксперты Совета при Правительстве России. О принятых решениях рассказывает Арина Мерлова.

2021 год в Совете попечительства в социальной сфере проходит под эгидой помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. Закупают оборудование в школы, оказывают адресную поддержку, помогают в установке пандусов и лифтов.

И сбавлять темпы нельзя. Обращения от жителей в Совет поступают практически ежедневно.

Автор: Арина Мерлова