Кузбасс станет для школьников территорией возможностей – Сергей Цивилев

Состоялось первое заседание Совета старшеклассников при губернаторе. Стартовой инициативой школьников стал просветительский проект к 9 мая.

«Сформировав Совет старшеклассников, мы дали старт новой интересной инициативе, которая поможет развивать наш регион, даст новые возможности молодому поколению. Для старшеклассников уже настало время решать: куда пойти учиться, какую профессию выбрать. И наша задача – сделать для них Кузбасс территорией возможностей. Мы готовы прислушиваться к мнению ребят. Сейчас мы строим новую экономику, которая будет способствовать развитию образования, науки, медицины, культуры, спорта и туризма, тем самым сделает привлекательным наш регион», – рассказал Сергей Цивилев.

Создать Совет старшеклассников губернатору предложил ученик 11 класса Городского классического лицея Август Погрецкий во время личного приема жителей. Глава региона поддержал эту инициативу. В Совет вошли 15 учеников 9–11 классов. Это представители олимпиадного движения, Российского движения школьников, юнармии, поискового движения, ученических самоуправлений, резиденты регионального центра «Сириус. Кузбасс» и детского технопарка «Кванториум-42». Ребята готовы участвовать в обсуждении образовательных и воспитательных проектах региона, а также привлекать к этому своих сверстников.

Помимо этого, Совет будет защищать права и интересы учащихся, изучать их потребности, помогать с реализацией их творческих инициатив и проводить общественные мероприятия.

Школьники обсудили свои инициативы с губернатором и министром образования Кузбасса Софьей Балакиревой. Первой инициативой Совета стал проект, посвященный 9 мая. Ребята предложили разместить на Московской площади стенды с портретами героев Великой Отечественной войны, фотографии для которых подберут поисковые отряды. В дальнейшем такие экспозиции можно готовить ко Дню учителя, Дню медицинского работника и другим профессиональным праздникам. Кроме того, Совет старшеклассников Кузбасса готов запустить в популярных соцсетях медиапроект о важных региональных инициативах, волонтерских акциях и областных мероприятиях.