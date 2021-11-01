Новый транспорт будет перевозить более 1000 школьников из 22 муниципалитетов. Автобусы отвечают всем требованиям безопасности – Сергей Цивилев.

«Безопасность детей для нас на первом месте. Ежедневно в Кузбассе в школу и обратно доставляют более 14 тысяч школьников из 764 сел, поселков, деревень, и необходимо обеспечить им все условия для комфортных поездок. Транспорт мы активно обновляем: с 2018 года в регион поступило уже 257 автобусов, таким образом, из 475 машин более половины – новых. Работу будем продолжать», – заявил губернатор Сергей Цивилев.

Партия включает 34 автобуса ПАЗ (24 пассажира) и 22 автобуса ГАЗ (12–24 места в зависимости от модификации). Транспорт оборудован всем необходимым для безопасных поездок детей: пассажирские кресла оснащены ремнями, в каждом ряду есть сигнальная кнопка для требования остановки, имеется дополнительная подножка. Скорость автобуса автоматически ограничивается – не более 60 км/ч, есть встроенный контроль за соблюдением маршрута, учитывается время непрерывной работы водителя за рулем.

Все автобусы оборудованы проблесковыми маячками и спутниковой навигацией ЭРА-ГЛОНАСС, чтобы родители могли отслеживать передвижение детей в системе «Электронная школа 2.0». Автобусы будут заметны на дорогах: они окрашены в ярко-желтый цвет и оснащены светоотражающими опознавательными знаками. Общая стоимость техники составила 114 млн рублей, средства направлены из федерального бюджета.