Благодаря федеральному финансированию, которого добился губернатор в переговорах с федеральным центром, в пгт Промышленная и поселке Плотниково в Промышленновском округе будет построено 18,5 км водопровода. Работы пройдут в рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года.

«Строительство водопровода в Промышленновском округе – наглядный пример работы федеральных средств на благо простых людей. Уже до конца этого года качественной питьевой водой здесь будут обеспечены 1300 человек. Обновление и развитие инженерных сетей в регионе не просто повлияет на комфорт жителей, но и фактически повысит их уровень жизни. Работы продолжаются, и в следующем году строительство водопровода завершится в Крапивинском округе», – заявил Сергей Цивилев.

Из федерального бюджета на водоснабжение в Промышленновском округе направлено 65,9 млн рублей, еще 6,2 млн выделено из регионального бюджета. Уже готов к подключению участок водопровода длиной 3,6 км к микрорайону «Новостройка» в пгт Промышленная. Работы в Плотниково продолжаются: из 14,9 км подрядчики проложили 11,5 км труб (77 %).

«В Плотниково централизованное водоснабжение теперь охватит больше домов. В Промышленной водопроводом обеспечат новый микрорайон. Финансирование, которого добился Сергей Евгеньевич Цивилев, позволит сдать водопроводы уже в этом году. Также новое оборудование исключит потерю воды в системе», – рассказал глава Промышленновского муниципального округа Денис Ильин.

Всего на строительство новых магистральных водопроводов в Промышленновском и Крапивинском округах по программе социально-экономического развития до 2024 года выделено более 278 млн рублей. Запустить все новые водопроводы планируется в 2022 году.