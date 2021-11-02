Современное оборудование начало работу в отделении лучевой диагностики Кемеровского клинического консультативно-диагностического центра. Томограф заменит старый аппарат, у которого был высокий процент износа.

«Мы последовательно меняем устаревшее медицинское оборудование на современное, которое позволяет проводить исследования качественно, быстро и с минимальным воздействием на людей. С начала года в Кузбасс по различным программам уже поступило более 250 единиц оборудования. Благодаря этому улучшается диагностика, а своевременно выявленное заболевание значительно проще вылечить», — подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Новый 32-срезовый аппарат МСКТ стоимостью 38,5 млн рублей приобретен за счет средств регионального бюджета в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Кузбасса». На нем уже проводят исследования легких при коронавирусной инфекции.

Программа низкодозовой компьютерной томографии органов грудной полости с возможностью выбора лучевой нагрузки позволит выявить изменения даже на ранних стадиях, а также оперативно отследить изменения в легких. Специалисты смогут не только обнаружить онкологические заболевания, но и исследовать сосуды. Оборудование дает изображение высочайшего качества, что позволяет получить более точные клинические результаты. Благодаря минимальной дозе облучения на нем можно безопасно обследовать детей абсолютно любого возраста.

Аппарат МСКТ установлен в «красной зоне» на втором этаже отделения лучевой диагностики. Помещение имеет отдельный вход с улицы, обследование проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.