Здесь будут заниматься творчеством в комфортных условиях более 400 жителей, большинство из них — дети и подростки. Сохранен первоначальный облик здания и благоустроена прилегающая территория.

Здание 1981 года постройки отремонтировали в рамках нацпроекта «Культура» и программы «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». Финансирование составило 88,4 млн рублей. Капремонт стартовал в декабре 2020 года. В здании сменили кровлю, фасад, системы отопления, вентиляции, электроснабжения. В фойе организовали коворкинг-зону с интерактивной доской. Для вокальных коллективов открыта студия звукозаписи. В ДК отремонтировали кинозал, заменили кресла, приобрели новую одежду сцены, автоматизированные раздвижные кулисы. Вход в Дом культуры доступен и удобен для людей с ограниченными возможностями здоровья.

При ремонте было решено сохранить советский барельеф в фойе ДК: он был в хорошем состоянии и после покраски органично вписался в новый интерьер.

«Сейчас в ДК проводят досуг много детей и молодежи, здесь они будут видеть живую связь поколений. Барельеф изображает вечные ценности: в центре — девушка, олицетворяющая мир, вокруг — сюжеты, посвященные искусству, науке, семье, сельскому труду», — рассказала начальник управления культуры, спорта и молодежной политики Кемеровского округа Марина Лянг.

На прилегающей территории оборудована уличная сцена с амфитеатром и предусмотрены зоны отдыха для жителей разных возрастов, качели, парковка.

Смысловым центром парка стал памятник землякам – участникам Великой Отечественной войны. В октябре потомки ветеранов высадили на Аллее героев 28 елей.

Новый Дом культуры входит в состав учреждения «ДК «Березовский», который объединяет 30 творческих объединений, три из которых носят звание народного. Много лет руководит ДК заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Метелев. На базе Дома культуры функционируют 30 клубных формирований, из них 18 — для детей и молодежи. В ДК занимаются 436 человек, из них 270 детей и подростков.

По информации регионального министерства культуры и национальной политики, в Кузбассе за последние три года обновлено 76 домов культуры. Также модернизация учреждений идет по программам «Культура малой Родины», «Комплексное развитие сельских территорий», «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса» на 2014–2024 годы, а также при финансовой помощи промышленников региона и за счет средств муниципальных программ. В 2021 году по нацпроекту «Культура» будет построен новый ДК на 50 мест в селе Заречное Беловского городского округа.