В выходные дни с 4 по 7 ноября в Кузбассе для жителей продолжат работу пункты вакцинации. Места и график их работы размещены на официальном сайте Минздрава Кузбасса.

Специалисты отмечают, что прививка — наиболее безопасная и эффективная защита от коронавируса. Сейчас остановить распространение пандемии COVID-19 в Кузбассе может только массовая вакцинация, в том числе людей старшего поколения.

По информации регионального Минздрава, в Кузбассе с начала прививочной кампании проведено 948847 случаев вакцинации. Из них один раз вакцинировано 888 431 человек, в том числе старше 60 лет — 240 116 человек, повторную вакцинацию прошли 60 417 кузбассовцев.