Около 100 семей Киселевска и Прокопьевска получили благотворительный уголь от шахты № 12

Приближается зима, и для жителей частного сектора остро встает вопрос поддержания тепла в домах.

Те, кто не подключен к центральной системе отопления, каждый год вынуждены покупать тонны угля и дров. По просьбе жителей на помощь пришла шахта № 12 АО «Стройсервис». Горняки обеспечили благотворительным углем больше 30 домохозяйств Киселевска.

Благотворительный уголь получают и многодетные семьи. Всех детей надо накормить, одеть и подготовить к школе. Дополнительные траты на уголь для отопления дома сильно бьют по семейному бюджету. В такой ситуации помощь от горняков бесценна.

Кроме жителей Киселевска, благотворительный уголь получили и жители прокопьевского поселка Северный Маганак. Всего шахта № 12 выделила около 500 тонн бесплатного угля для 100 семей жителей Киселевска и Прокопьевска.