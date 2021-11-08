Разрез «Березовский» расчищает и обслуживает сельские дороги юга Кузбасса

Разрез «Березовский» компании «Стройсервис» перешел на зимний режим обслуживания сельских дорог в Новокузнецком и Прокопьевском районах.

Ежегодно техника разреза расчищает снег в селах Костенково и Березово, а также в поселках Калачево, Спиченково и Рассвет на дорогах общей протяженностью более 300 км.

Ежегодно разрез «Березовский» выделяет тысячи тонн щебня для отсыпки и ремонта дорожного покрытия транспортной сети на территории сельских поселений. С апреля по ноябрь 2021 года по заявкам Новокузнецкого муниципального района и Прокопьевского муниципального округа было отгружено 5,7 тысяч тонн щебня различных фракций.