В селах Тенгулы и Колеул в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства построили базовые станции мобильной связи. Они подключены по оптическим линиям, что обеспечивает передачу данных на высокой скорости. Специалисты мобильного офиса «Ростелекома» посетили эти населенные пункты и ответили на вопросы сельчан, а также оформили желающим сим-карты.

«Раньше, чтобы позвонить родственникам, нужно было ловить сигнал у окна. А сейчас мы можем легко общаться по видеосвязи», – рассказала художественный руководитель Дома культуры в Тенгулах Ольга Кузнецова.

Реализация федерального проекта в Мариинском муниципальном округе продолжается. В поселке Лебяжий уже монтируется антенно-мачтовое оборудование, до конца года доступ к мобильному интернету здесь получат еще около 200 человек.

Всего в Кузбассе по федеральному проекту до конца 2021 года высокоскоростной интернет и мобильная связь появятся в 25 населенных пунктах.

Напомним, на портале «Госуслуги» проходит голосование, где кузбассовцы могут выбрать населенные пункты, которые обеспечат мобильной связью и беспроводным интернетом в 2022 году. Проголосовать можно до 15 ноября 2021 года, результаты будут известны 24 декабря.

Соглашение о запуске второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства было подписано «Ростелеком» и Минцифрой России в апреле 2021 года. Документ подразумевает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. До 2030 года в рамках УЦН 2.0 «Ростелеком» обеспечит мобильной связью более 24 тыс. населенных пунктов по всей стране.