Губернатор Сергей Цивилев добился участия Кузбасса в госпрограмме «Развитие культуры», по которой в 2022 году предусмотрен капремонт Беловского историко-этнографического музея. Федеральный центр выделит на это более 18 млн рублей.

«Музеи играют большую роль в сохранении культурного и исторического наследия Кузбасса. Федеральная субсидия позволит не просто обновить учреждение культуры, но и повысить его привлекательность для посетителей, в том числе туристов. Благодаря реконструкции музей станет современным, интерактивным, усилится его культурное притяжение, особенно для молодого поколения. Важно, что эта программа будет действовать еще несколько лет. Это значит, что другие наши музеи получат возможность качественно измениться», – отметил губернатор Сергей Цивилев.

В основе экспозиции Беловского историко-этнографического музея лежит история градообразующих предприятий. Главные тематические разделы постоянной экспозиции – «Археологические раскопки на территории села Конево Беловского района. Культура, быт, обряды коренного населения», «Первые поселения», «Железная дорога – первое градообразующее предприятие», «Гордое имя – Шахтер!», «Беловский цинковый завод – первенец цветной металлургии», «Белово – фронту». Особое место занимают личные документы, вещи и фотографии из семейных архивов почетных жителей города. Основной фонд музея насчитывает 10291 экспонат – это живопись, графика, минералогическая коллекция, предметы прикладного искусства, быта, этнографии, нумизматики, техники.

Благодаря федеральной субсидии в учреждении планируется заменить все инженерные сети: отопительную систему, освещение, пожарную сигнализацию. В выставочном зале появится новое звуковое и видеооборудование, современная мебель, интерактивные панели и доски, сенсорные киоски, в которых будут загружены исторические реликвии, награды, будет демонстрироваться архивный видеоматериал, 3D-модели экспонатов. Для посетителей музея будет создано несколько зон отдыха. Будет переоборудовано и фондохранилище.