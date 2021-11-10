Кузбасский штаб по охране здоровья населения вводит новые меры борьбы с коронавирусом. С 15 ноября при посещении ряда закрытых общественных помещений, культурно-досуговых и иных мероприятий гражданам необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации или перенесенном COVID-19, либо медотвод. Также право на проход дадут свежие ПЦР-тесты.

«Как мы и ожидали, после праздников обращений в поликлиники стало больше, возросло количество вызовов скорой и госпитализации в стационар. За сутки количество свободных коек сократилось на 90, развернуто 4000 коек, занято 3215. У нас есть резерв коек, система здравоохранения готова к работе, однако, чтобы не доводить ситуацию до локдауна, лучше своевременно ввести локальные ограничения. Это общефедеральная система, QR-коды ввели уже почти все регионы России. Важно помнить, что вакцинация в десятки раз сокращает риски тяжелого протекания заболевания», – подчеркнул заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки с 15 ноября посещать организации культуры, спорта, общественного питания и торговли, имеющие развлекательно-досуговую инфраструктуру и другие учреждения, на базе которых проходят такие мероприятия, салоны красоты, СПА, парикмахерские, массажные салоны, солярии, бани, сауны, гостиницы, туристические базы и другие объекты возможно при предъявлении:

— действующего QR-кода, подтверждающего прохождение курса вакцинации от COVID-19 или факт перенесения указанного заболевания;

— сертификата о прививке для отдельной категории граждан;

— справки (медицинского заключения) о медотводе от вакцинации;

— отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного в течение 72 часов.

Также для проверки кода/документа необходим документ, удостоверяющий личность гражданина.

Новые ограничительные меры не касаются граждан младше 18 лет.

Введение QR-кодов поддержали ветеранские организации. «Для достижения коллективного иммунитета нужно, чтобы прививку поставили более 300 тысяч ветеранов, и при существующих темпах вакцинации на это уйдет примерно год. Но сейчас такой уровень заболеваемости, что даже одного дня нет в запасе! Я считаю, что необходимо использовать QR-коды. Может, благодаря этой мере и ветераны, пенсионеры, и их дети и внуки осознают серьезность ситуации. Необходимо бороться за каждую жизнь», – отметила председатель совета ветеранов Кузбасса Нина Неворотова.

Председатель Кузбасской региональной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Кошелев заявил, что меры нужно ужесточать: «Мы вместе со штабом ветеранских организаций ведем работу по объяснению необходимости вакцинации. Те, кто переболел, активно идут вакцинироваться и ведут своих родственников, а те, кто еще не болел, не верят в серьезность проблемы, надеются, что их «пронесет». Поэтому считаем, что ввести эту процедуру нужно как можно скорее».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области Елена Латышенко считает, что введение QR-кодов в долгосрочной перспективе выгодно бизнесу. «Сегодня уже почти во всех субъектах Российской Федерации ввели коды разной степени широты применения. Бизнесом принял на себя основной удар, связанный с ограничительными мерами, и наше общее мнение – лучше работать с QR-кодами, чем вообще закрыть бизнес», – подчеркнула Елена Латышенко.

По данным оперштаба, ежедневно от COVID-19 умирает 3–5 человек, а последствий коронавируса – в 2–3 раза больше людей. Заведующий отделением клинической кардиологии, доктор медицинских наук Василий Кашталап рассказал о постковидном синдроме, который возникает у многих переболевших коронавирусом. Он отметил, что взрывной рост смертности от болезней системы кровообращения обусловлен не только острыми формами коронавирусной инфекции, но и её последствиями. Это получило официальное название «постковидный синдром». Чаще всего от него страдает сердечно-сосудистая система.

В группе риска развития постковидного синдрома находятся пациенты старше 60 лет, те, кто перенес инфекцию в тяжелой форме и кому потребовалась искусственная вентиляция легких, а также люди с хроническими заболеваниями.

Василий Кашталап рассказал, что все, кто перенес коронавирус, особенно в тяжелой форме, обязательно должны пройти углубленную диспансеризацию. Она проводится бесплатно и включает рентгенографию грудной клетки, ЭКГ, УЗИ сердца, оценку функции легких и пульсоксиметрию. Это позволит определить индивидуальный курс реабилитации и предотвратить летальный исход.

Уберечься от постковидного синдрома поможет вакцинация. По данным медиков, госпитализированных привитых – около 6% по всей стране. Доказано, что риск заболеть у переболевших и привитых оказался в два раза меньше, чем у тех, кто только переболел. При этом повторное заболевание чаще всего протекает в легкой бессимптомной форме.

В Кузбассе сейчас действует 178 пунктов вакцинации. Узнать их адреса можно на сайте регионального Минздрава. По информации ведомства, вакцины достаточно по всех пунктах. Записаться на прививку можно в личном кабинете на портале Госуслуг, в регистратуре поликлиники или по номеру телефона 122.