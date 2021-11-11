4 современные мастерские открылись в кемеровском техникуме по нацпроекту «Образование»

Лаборатории по направлениям «Электромонтаж», «Сантехника и отопление», «Ландшафтный дизайн» и «Холодильная техника и системы кондиционирования» начали работу в Кемеровском коммунально-строительном техникуме им. В.И. Заузелкова. На оснащение учебных кабинетов направлено 51,7 млн рублей из консолидированного бюджета.

В новых мастерских созданы все условия для получения профессиональных знаний и навыков. Так, мастерская электромонтажа оснащена стендом для программирования и комплектами учебно-лабораторного оборудования. Кроме того, здесь установили многофункциональный измеритель параметров электроустановок, ноутбуки и реноваторы.

Сантехнику и отопление студенты будут изучать с помощью учебного комплекта «Монтаж, наладка и ремонт систем водоснабжения и отопления», консоли имитации котла для трубной обвязки котельной, циркуляционного насоса, инспекционной камеры, машины Pressgun 5, стального панельного радиатора и лазерного нивелира.

На практических занятиях в лаборатории ландшафтного дизайна студенты будут использовать фонтанный насос с насадками, аккумуляторную бесщеточную сабельную пилу, эксцентриковую шлифмашину, электролобзик, ручную трамбовку для уплотнения грунта, оптический нивелир и нивелир телескопической рейки.

Мастерскую холодильной техники и систем кондиционирования оснастили двухступенчатым шиберным высоковакуумным насосом, набором напорных шлангов для хладагентов «Стандарт» и «Плюс», труборезом и трубогибом, электронным анемометром, электрическим мультиметром с функцией мегаометра и ноутбуками.