Для борьбы с онкозаболеваниями за 3 года в Кузбасс поступило более 200 единиц медоборудования

Глава региона подвел промежуточные итоги регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» – в области появилась новая поликлиника, диагностические корпуса, закуплены передвижные маммографы, поступило 205 единиц оборудования. Кузбасские врачи применяют современные методы хирургической помощи и занимаются передовыми видами исследований.

«Мы активно модернизируем и оснащаем медучреждения Кузбасса, которые занимаются онкобольными. Известно, что ранняя диагностика повышает шансы на полное выздоровление, поэтому приобретаем новейшее спецоборудование. С 2019 года для региона только по программе “Борьба с онкологическими заболеваниями” закуплено более 200 единиц современной техники. Она позволяет эффективно обследовать и оперировать пациентов, а значит, сохранять жизни кузбассовцев. Еще 65 аппаратов различного назначения поступят по программе с 2022 по 2024 годы», – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В марте 2021 года после ремонта открылась поликлиника Новокузнецкого филиала Кузбасского онкодиспансера. В здании прошла серьезная реконструкция: надстроен третий этаж, установлены автоматическая система вентиляции и лифт для маломобильных пациентов, оборудована палата временного пребывания, где можно отдохнуть после амбулаторного лечения. Теперь в поликлинике действуют клинико-диагностическая лаборатория, кабинеты функциональной диагностики и приема, эндоскопический блок, малая операционная, дневной стационар, кабинеты для телемедицинских консультаций. Объект рассчитан на 250 посещений в сутки. На его переустройство направлено более 288 млн рублей из регионального бюджета и собственных средств больницы, еще 300 млн выделено на оснащение амбулатории современным медицинским оборудованием.

Тогда же, в марте 2021 года, в Новокузнецке открылся новый диагностический корпус онкодиспансера. В строительство вложено свыше 63 млн рублей. В здании площадью 288 кв. м разместили кабинеты для маммографии и для компьютерной томографии. Благодаря регпроекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» их оснастили современным оборудованием стоимостью свыше 56 млн рублей. Маммографию ежедневно проходят до 20 женщин, компьютерную томографию – 10–12 человек. Это помогает выявлять злокачественные новообразования на ранней стадии и успешно бороться с заболеванием.

В 2022 году на территории Новокузнецкого филиала онкодиспансера завершится строительство еще одного диагностического корпуса. По нацпроекту «Здравоохранение» в нем установят аппарат МРТ. Важно, что магнитно-резонансная томография позволяет не только находить опухоль, но и следить за динамикой любого процесса, оценивать эффективность лечения.

За последние 3 года по региональной программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» в Кузбасс поступило 205 единиц оборудования. В их числе два аппарата ИВЛ стоимостью более 2,2 млн рублей каждый, которые поставлены в Кемерово и Новокузнецк, и новые наркозно-дыхательные аппараты в отделении анестезиологии-реанимации Кузбасского онкодиспансера. Также закуплено высокотехнологичное оборудование для проведения микроволновой внутритканевой термоабляции. Этот метод используется для удаления опухолей или метастаз путем микроволнового излучения. Кузбасские онкологи уже успешно применяют термоабляцию при лечении опухоли легкого и печени.

Значимое приобретение для Новокузнецка – современный линейный ускоритель, который умеет модифицировать форму каждого из полей излучения для защиты здоровых тканей от радиации и агрегироваться с томографом для еще большей точности и скорости лечения.

В областной онкологический диспансер и его новокузнецкий филиал пришли два передвижных рентгенаппарата. С их помощью поводят исследования в палатах интенсивной терапии или непосредственно у постели больного. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» закуплен цифровой рентгенодиагностический комплекс, который поможет сократить время на обработку изображения и передавать данные исследований на цифровых носителях или по сети.

В Новокузнецкий филиал Кузбасского клинического онкологического диспансера поступила новая рабочая станция врача для расшифровки данных с компьютерного томографа, которая позволяет давать результаты быстрее и точнее. В скором времени там же запустят новый вид инвазивного исследования – трансторакальную биопсию опухолей легкого под КТ-навигацией. Это простой, быстрый и информативный метод, который позволяет поставить точный диагноз.

Полностью обновилось патологоанатомическое отделение в Кемерове. Важно отметить, что в онкологии патанатомия занимается исследованием опухоли, чтобы подбирать лечение более точно. Сейчас в онкодиспансере используются самые современные методы иммуногистохимического исследования – вида диагностики, которая определяет правильность диагноза и дает прогноз, и цитологический метод FISH-исследований.

Осенью 2019 года в Кузбассе начали работу передвижные маммографы, приобретенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Их главная задача – повысить для населения доступность ранней диагностики самого распространенного женского онкозаболевания – рака молочной железы. Маммографы отправляются в отдаленные населенные пункты региона, чтобы женщинам не приходилось ездить на обследования в крупные города. Сейчас в областном онкодиспансере 6 передвижных маммографов. Диагностическая помощь оказана жительницам Междуреченского, Таштагольского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского, Прокопьевского районов, городов Березовский, Топки, Тайга, Калтан, Осинники, близлежащих поселков. За 9 месяцев 2021 года мобильные кабинеты выезжали к пациентам 515 раз.

В марте 2021 года между правительством Кузбасса и московским Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина подписано соглашение о сотрудничестве, благодаря которому кузбасские врачи проходят курсы повышения квалификации в НМИЦ. Благодаря этой практике они осваивают новые методики лечения, внедряют их в работу. Так, в 2020 году специалисты отделения торако-абдоминальной хирургии провели операцию с использованием метода формирования интракорпорального анастомоза; помимо этого сотрудники онкодиспансера активно пользуются возможностями телемедицины.

Совершенствуется маршрутизация пациентов с подозрением на онкологическую патологию. В регионе функционируют 3 центра амбулаторной онкологической помощи – в Ленинске-Кузнецком, Кемерове и Анжеро-Судженске. Они диагностируют онкозаболевания, устанавливают стадию процесса; проводят терапию и оказывают паллиативную помощь, в том числе назначение противоболевой терапии.

Растут объемы помощи, оказываемой Кузбасским клиническим онкологическим диспансером им. М.С. Раппопорта. С января по октябрь 2021 года врачи диспансера провели более 4,4 тысяч операций в стационаре и более 1,5 тысячи амбулаторно, а общее число получивших лечение пациентов приблизилось к 16 тысячам.