Глава Яшкинского округа рассказал губернатору Сергею Цивилеву об итогах трехлетней работы

Губернатор поручил Евгению Курапову ускорить темпы ввода сельскохозяйственных земель округа в оборот. Совещание проходило в онлайн-режиме, в нем также участвовали активные жители округа, старшие по домам и подъездам.

«Земли – это серьезный актив, который нужно использовать на благо жителей региона. Ввод сельхозземель не только обеспечивает устойчивое экономическое развитие, но и позволяет создать новые рабочие места, так нужные в сельских территориях. Поручаю главе округа совместно с министерством сельского хозяйства провести аудит невостребованных земель и ввести в оборот как можно быстрее те, которые возможно. У нас прекрасный край, и наша основная задача – передать потомкам достойное наследие», – заявил Сергей Цивилев.

Евгений Курапов отметил, что в округе реализуются масштабные инвестпроекты, создаются рабочие места, открываются и реконструируются социально значимые объекты, благоустраиваются дворы и общественные пространства. Как результат – впервые за долгое время наблюдается миграционный прирост населения, а число безработных с начала года снизилось более чем в два раза.

Основные отрасли развития Яшкинского округа – сельское хозяйство и пищевая промышленность. Идет увеличение показателей по вводу посевных площадей и обрабатываемой пашни, соответственно, и валового объема сельскохозяйственной продукции. Округ на протяжении нескольких лет занимает лидирующие позиции по урожайности картофеля. В 2021 году она составила 279 центнеров с гектара.

Развитие сельхозотрасли обусловлено созданием новых объектов. Так, в 2019 году открыты два новых крестьянско-фермерских хозяйства по производству сырого молока, создано восемь рабочих мест. В 2020 году открыт современный цех по производству макаронных изделий на базе «КДВ Яшкинская мельница», что позволило создать 60 новых рабочих мест. В этом году «КДВ Агро» построен зерносушильный комплекс производительностью 40 тонн в час. В настоящее время идут пуско-наладочные работы.

В рамках социально-экономического партнерства завершается строительство станции скорой помощи на территории Яшкинской районной больницы стоимостью 100 млн рублей. Кроме того, приобретены четыре современные машины скорой помощи стоимостью 14,5 млн рублей. Новая станция позволит сократить время доставки больных в медучреждение, качественно и своевременно оказывать экстренную медицинскую помощь не только жителям Яшкинского округа, но и соседних территорий.

«Ваше поручение выполнено, Сергей Евгеньевич, при необходимости мы сможем оказать медицинскую помощь жителям Юргинского муниципального округа», – доложил Евгений Курапов.

Летом 2021 года началось строительство пожарного депо в поселке Яшкино. Стоимость объекта оценивается в 120 млн рублей. В депо будут не только боксы и административное здание, но и тренировочная инфраструктура. Работы планируется завершить к сентябрю 2022 года. Также предусмотрено приобретение шести пожарных машин на общую сумму 52,5 млн рублей. Две из них уже направлены в Поломошинское территориальное управление.

Закончено проектирование лыжероллерной трассы протяженностью 2,5 км и базы с гостиничным комплексом. База станет площадкой для соревнований на высоком уровне, а также здесь можно будет брать напрокат спортинвентарь. Строительство начнется уже в этом году. Ориентировочная стоимость объекта – 55 млн рублей.

За три года в округе благоустроен 61 объект: 25 детских и спортивных площадок более чем для 3 тысяч детей, пять дворовых территорий, на которых проживают 2,5 тысячи жителей, 30 общественных пространств.

В этом году за счет средств местного бюджета по просьбе жителей капитально отремонтирован мост через реку Писаная в деревне Морковкино, что сделало переход значительно безопаснее.

На территории Яшкинского округа капитально отремонтировано 8 км автодорог на сумму более 50 млн рублей. В 2020 году по поручению губернатора Сергея Цивилева отремонтировали участок дороги в селе Поломошное по улице Бениваленского.

При поддержке жителей округа в рамках программы инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс – твоя инициатива» реализовано шесть проектов на общую сумму 5,9 млн рублей: сквер Ветеранов и стадион в поселке Яшкинский, сквер Памяти в селе Таловка, спортивная площадка в селе Поломошное, Парк Победы в селе Колмогорово, детская игровая площадка в поселке Тутальский Санаторий.

«Благодарим за такую программу Сергея Евгеньевича, за выполненное обещание, мы очень довольны изменениями и планируем участвовать в ней и в следующем году – хотим благоустроить детский сад», – рассказали жители поселка Яшкинский.

До конца 2021 года в округе будет введено 7 тысяч кв. м жилья, в том числе за счет строительства социального жилья по госпрограммам. Это позволит обеспечить жильем 27 семей, из которых 13 детей-сирот, 8 граждан социальной категории, 6 переселенцев из аварийного жилья.

В округе активно модернизируют образовательные учреждения. С 2019 года на базе сельских школ Яшкинского округа открыты 4 центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». По программе «Моя новая школа» капитально отремонтировали и оснастили современным оборудованием Поломошинскую школу, в которой учатся 245 ребят. Началось строительство детского сада на 140 мест в пгт Яшкино по нацпроекту «Демография». Сергей Цивилев поручил сдать детсад ко Дню шахтера 2022 года.

Самым значимым событием в сфере культуры для округа стал капремонт Центрального дома культуры в пгт Яшкино, построенного в 1980 году. На 2022 год по нацпроекту «Культура» запланирована реконструкция Колмогоровской школы искусств. В 2021 году сюда в рамках нацпроекта уже поступило 15 музыкальных инструментов.