Сергей Цивилев поддержал строительство нового здания поликлиники в Промышленновском округе

На встрече с губернатором глава Промышленновского округа Денис Ильин рассказал о выполнении поручений и развитии муниципалитета, отметив успехи сельского хозяйства и планы по строительству инженерных и социальных объектов. Встреча прошла в формате видеоконференцсвязи с приглашением жителей округа.

«Активная работа, примеры перемен к лучшему есть во многих населенных пунктах Кузбасса: и в городе, и в сельской местности. И очень важно, чтобы люди об этом знали. Поэтому все наши действия и отчеты публичные. Жители должны знать, как развивается их территория и что мы делаем для повышения качества их жизни. При этом мы готовы прислушиваться к мнению людей, к их предложениям и замечаниям», – сказал губернатор Сергей Цивилев.

Глава региона подчеркнул, что Промышленновский муниципальный округ является одним из самых крупных сельских районов области. Здесь не только развивают сельское и молочное хозяйство, но и стремятся изготавливать продукцию, выходить с ней на экспорт.

«У нас меняется структура посевных площадей. Мы все больше отдаем предпочтение рентабельным культурам – рапсу и сое. Три года выращивается такая уникальная культура как амарант. Впервые два предприятия в округе посеяли лен кудряш. Все эти культуры имеют высокий экспортный потенциал», – отметил глава округа Денис Ильин.

По итогам трех лет в округе произведено сельхозпродукции на 15 млрд рублей. Лидирующие позиции занимает он по производству зерна и молока. Применение минеральных удобрений по сравнению с 2019 годом увеличилось в пять раз. По итогу уборочной кампании намолочено зерновых в весе после доработки 204,4 тысячи тонн, средняя урожайность составила 24,4 ц/га.

Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий за три года составило почти 200 тысяч тонн. Во многом этому помогло распоряжение губернатора Кузбасса увеличить субсидии за литр сданного молока. Также развивается переработка производимой в округе сельхозпродукции. Грантовую поддержку в размере 52 млн рублей получили семь фермеров и шесть кооперативов. Несмотря на сложную финансовую обстановку, инвестиции в сельское хозяйство составили более 6,5 млрд рублей.

«Все, что делается в округе, имеет главную цель – повысить качество жизни граждан. По вашему поручению Сергей Евгеньевич, мы выполнили капремонт моста Промышленная – Кемерово через реку Иня. Все работы заверены, мост запущен в срок, к 300-летию Кузбасса», – подчеркнул глава округа Денис Ильин.

Также он отметил, что только на развитие дорожного хозяйства направлено более 150 млн рублей. Капитально отремонтировано 11 км дорог, отсыпано щебнем более 22 км.

Введено в эксплуатацию 37 тыс. кв. м. жилья. В новые квартиры переехали дети-сироты, многодетные семьи, семьи с инвалидами, а также из ветхого и аварийного жилья. Идет строительство еще трех многоквартирных домов на 141 квартиру. Особое внимание в районе уделяется ликвидации бесхозных объектов. Снесено 143 таких строения.

Улучшить качество водоснабжения и питьевой воды помогут 4 новые станции химической очистки воды. Заменено более 26 км аварийных водопроводных сетей, проложено 7,5 км новых. В Промышленной построено 14 км наружных сетей канализации.

В рамках программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года подведены сети водоснабжения для микрорайона «Новостройка» в Промышленной. Здесь начинается активное строительство жилья, будут подключены 520 абонентов. В Плотниково идет строительство наружных сетей водопровода протяженностью 15 км, в результате 800 абонентов подключат к централизованной сети водоснабжения.

Благодаря заключенному концессионному соглашению в сфере теплоснабжения на социальных объектах установлено 10 блочно-модульных котельных «Терморобот». Капитально отремонтировано 2,7 км теплотрассы, построено 2,1 км сетей для подключения новых домов в Промышленной.

Особое внимание уделяется развитию и модернизации образовательной среды. В 2019 году построена новая цифровая школа на 165 мест в селе Журавлево. В рамках областного проекта «Моя новая школа» завершен капремонт здания школы № 2 в Промышленной. В обновленной школе обучаются 1075 детей.

В рамках нацпроекта «Образование» на базе 12 общеобразовательных школ округа, которые посещают более 4000 детей, открыты кабинеты для естественно-научных и технологических центров «Точка роста». В 17 школах отремонтированы кабинеты для дополнительного образования. В 3-х школах округа установлены многофункциональные спортивные площадки. В Краснинской и Вагановской школах отремонтированы спортивные залы. В шести школах внедрена модель цифровой образовательной среды. В каждую школу поставлено компьютерное оборудование на сумму более 15 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» взамен аварийных ФАПов в Прогрессе, Пархаевке, Протопопове, Васькове введены в эксплуатацию новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. До конца года запланирована установка еще трех в Калинкино, Лебеди и Окунево. Автопарк больницы пополнился 11 новыми автомобилями для медпомощи населению.

Один из важных объектов, который сегодня получил одобрение, в том числе и губернатора – строительство новой поликлиники Промышленновской райбольницы. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, сформирован земельный участок под строительство. Строительство запланировано на 2022–2023 годы. Сергей Цивилев подчеркнул важность данного объекта и порекомендовал главе Промышленновского округа активнее продвигать свой проект в правительстве Кузбасса.