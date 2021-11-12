Анастасия Алексеевна родилась 12 ноября 1921 года в деревне Новоселовка Павловского района Алтайского края.

Окончив 7 классов, Анастасия Леонова прошла курсы учителей и в 17 лет уехала в Ленинград. С началом Великой Отечественной войны ее эвакуировали в Ташкент. Там она работала на заводе, вытачивая детали для военного оборудования. А с 1942 года круглые сутки трудилась в пекарне гарнизона.

Демобилизовавшись в 1945 году, Анастасия Алексеевна приехала в Кемерово и устроилась рабочей в Кемеровский строительный трест № 96. Через некоторое время вышла замуж и родила дочь.

В 1947 году Анастасия Леонова уехала к родителям в Алтайский край и жила там до 1953 года, работая продавцом в продовольственном магазине.

В 1953 году Анастасия Алексеевна вернулась в Кемерово. До 1968 года работала продавцом в Центральном универмаге, затем устроилась билетером в Кемеровском областном театре драмы. Ее общий трудовой стаж составляет 53 года.

Анастасия Алексеевна Леонова награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейными медалями ко Дню Победы в годы Великой Отечественной войны.

В день юбилея Анастасия Алексеевна получила поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и главы города Кемерово Ильи Середюка, а также премию.