Работы имеют высокую значимость для киселевчан, так как реконструкция проводится впервые за 57 лет. Будут построены две модульные насосные станции, проложено 2,8 км трубопровода и более 2,1 км самотечного коллектора. Обновление проходит по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Модернизация системы водоотведения необходима для комфорта жителей и дальнейшего развития Киселевска. Старая сеть давно нуждалась в ремонте и не смогла бы справиться с увеличением нагрузки. В процессе реконструкции мы не только приведем в порядок действующую систему, но и заложим резервные мощности коллекторов, насосных станций. Старые трубы обязательно заменят на полиэтиленовые со сроком службы до 100 лет», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Сейчас идет первый этап строительства: подрядчики подготовили площадку, приступили к прокладке траншеи. Работы ведут кемеровские специалисты. В рамках второго этапа весной 2022 года начнется прокладка труб и строительство насосных станций. Завершить объект планируют к концу следующего года.

Реализация проекта обеспечит качественную работу и повысит надежность всей городской канализационной системы. Особенно важно, что канализационный бассейн будет расширен в наиболее динамично развивающихся микрорайонах № 2 и № 5 жилого района Красный Камень.

Отметим, что в микрорайоне № 2 планируется построить 18 многоквартирных жилых домов общей площадью 130 359 кв. м. В микрорайоне № 5 уже сформированы 3 площадки под строительство 5-этажных 60-квартирных многоквартирных жилых домов. Всего здесь планируется построить 16 многоквартирных домов общей площадью 87 720 кв. м.